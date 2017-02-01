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Mekanı coşturdu

Mekanı coşturdu
Bu yıl sevenlerinin karşısına Yıldız Tilbe'nin 'Dilli Ballım' şarkısıyla çıkan Hacer Tülü, Mayıs sonuna kadar her Çarşamba Nişantaşı Sebastian'da sevenleriyle birlikte oluyor. Seslendirdiği parçalarla sevenlerine eğlenceli anlar yaşatan şarkıcı, geçen akşamki performansıyla da büyük beğeni topladı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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