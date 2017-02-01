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Marifetli Hande

Marifetli Hande
Oyuncu Mert Fırat'la aşk yaşayan Hande Doğandemir, "Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer" diyerek önceki gün mutfağa girdi. Hünerli elleriyle çikolatalı kekler hazırlayan güzel oyuncu, bu anlarını instagram'da paylaştı. Oyuncuya "Maşallah 10 parmağında 10 marifet" diye yorum yağdı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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