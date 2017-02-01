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Manyak iddia

Manyak iddia
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, önceki akşam Arnavutköy'de yemek yedi. Başarılı oyuncu, dizide 'Suzi' adında bir ajanı canlandıran Meryem Uzerli ile aşk yaşadığı iddiaları sorulunca "Manyağın biri ortaya taş atıyor. Siz de inanıyorsunuz" diye cevap verdi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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