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‘Kordon’ birliği

‘Kordon’ birliği
İkiz oğullarına 5 aylık hamile olan Başak Sayan, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin kordonunu saklatacağını açıklamıştı. Sayan'ın fikir annesi ise kızı Pera'yı 3 ay önce kucağına alan Akasya Asıltürkmen çıktı. Asıltürkmen, Sayan'a "Bebeklerinin göbek kordonunu okul damına atma, kordon kanı bankasında sakla!" tavsiyesi verince güzel oyuncu da meslektaşına kulak verdi.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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