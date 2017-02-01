‘Kordon’ birliği

İkiz oğullarına 5 aylık hamile olan Başak Sayan, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin kordonunu saklatacağını açıklamıştı. Sayan'ın fikir annesi ise kızı Pera'yı 3 ay önce kucağına alan Akasya Asıltürkmen çıktı. Asıltürkmen, Sayan'a "Bebeklerinin göbek kordonunu okul damına atma, kordon kanı bankasında sakla!" tavsiyesi verince güzel oyuncu da meslektaşına kulak verdi.