Kara sevda!

Sosyetik güzel İdil Fırat'layakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ünönceki gün yaptığı paylaşımlar ikilininhayranlarını umutlandırdı. 1 buçukyıllık ilişkisi geçen ay son bulan Fırat'laÖztürk'ün arka arkaya aynı kediylefotoğraf paylaşması, "Yenidenbarıştılar" dedirtti. Ancak gerçeği'Kar' isimli scottish fold cinsi kedisiylepoz veren Fırat, açıkladı.
İdil Fırat, "Engin'le ilişkimizibitirdiğimizden beri arkadaşçagörüşüyoruz ve görüşmeye dedevam edeceğiz" dedi. Fırat'ınbu sözleri ise hayranları tarafından"Gözde çift, birbirlerindenkopamıyor. İnşallah en kısa süredeaşklarına kaldıkları yerden devamederler" diye yorumlandı. Bu aradaeski aşıklar, dost kaldı ama birbirlerinisosyal medyada sildi.
İdil Fırat ile Engin Öztürk aşkı, baba Önder Fırat'ın vetosuna rağmen uzun süre devam etti. Ancak ünlü çift, geçtiğimiz ay aşka son noktayı koydu.
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