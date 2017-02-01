İlaç gibi aşk

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Siren Ertan, aşk sarhoşu… Gökhan Çarmıklı'dan boşandıktan sonra mutluluğu Ersin Kayalar'da bulan sosyetik tasarımcı, sevgilisiyle tanışma yıldönümünü romantik bir paylaşımla kutladı. Ertan, paylaşımına "Bugün tanıştığımız, daha doğrusu tanıştırıldığımız akşam. Olurdu olmazdı, olurdu olmazdı derkeeen oldu! İyi ki de oldu. Tanışma yıldönümümüz kutlu olsun ilacım" notu düştü.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Gazete
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