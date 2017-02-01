Ezber bozan aşk

Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı ‘Sonsuz Aşk’, 24 Mart’ta vizyona girecek. Birbirinden siyah ve beyaz kadar farklı 2 insanın aşkını anlatan film, afişiyle de şimdiden iddiasını ortaya koydu...
Atv'nin iki başarılı ismi FahriyeEvcen'le Murat Yıldırım, şu sıralarfarklı bir heyecan yaşıyor. 'ÖleneKadar' dizisinin Selvi'si Evcen ileyakında 'Kim Milyoner Olmakİster?' yarışmasının sunuculuğunuüstlenecek olan Yıldırım, başrollerinipaylaştıkları 'Sonsuz Aşk' için günsayıyor. İki farklı insanın ezber bozanaşk hikayesini konu alan ve büyükbir merakla beklenen film,24 Mart'ta vizyona girecek.
Çekimleri geçtiğimizyaz aylarında İstanbul veCunda'da gerçekleşen filminönceki gün görücüye çıkan afişiikilinin hayranlarını şimdidenheyecanlandırdı. YönetmenliğiniAhmet Katıksız'ın üstlendiğive yılın en iddialı aşk filmiolmaya aday 'Sonsuz Aşk' meraklabeklenen afişiyle, sosyal medyadasinemaseverlerin büyükbeğenisini topladı.
'KİMMİLYONEROLMAKİSTER?'İÇİN GERİSAYIM
Fenomen yarışmanın yeni sunucusu Yıldırım, programın tanıtımını instagram'da paylaştı. Yıldırım'ın eşi İmane Elbani ile Meryem Uzerli, binlerce hayranı gibi yakışıklı oyuncuyu tebrik etti.
* Burak Özçivit, 'Ölene Kadar' setine gül yolladı. Güzel oyuncu da kırmızı güllerle çektirdiği kareyi paylaşıp sevgilisine "Çok aşığım sana" diye seslendi.
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