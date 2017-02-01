Yol Durumu
  1. Sevimli misafir
  2. Almeda ile Tolgahan mutluluğa uçtu

Ezber bozan aşk

ve ’ın başrolünde yer aldığı ‘’, 24 Mart’ta vizyona girecek. Birbirinden siyah ve beyaz kadar farklı 2 insanın aşkını anlatan film, afişiyle de şimdiden iddiasını ortaya koydu...

Ezber bozan aşk
Atv'nin iki başarılı ismi Fahriye Evcen'le Murat Yıldırım, şu sıralar farklı bir heyecan yaşıyor. 'Ölene Kadar' dizisinin Selvi'si Evcen ile yakında 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunuculuğunu üstlenecek olan Yıldırım, başrollerini paylaştıkları 'Sonsuz Aşk' için gün sayıyor. İki farklı insanın ezber bozan aşk hikayesini konu alan ve büyük bir merakla beklenen film, 24 Mart'ta vizyona girecek.



Çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul ve Cunda'da gerçekleşen filmin önceki gün görücüye çıkan afişi ikilinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği ve yılın en iddialı aşk filmi olmaya aday '' merakla beklenen afişiyle, sosyal medyada sinemaseverlerin büyük beğenisini topladı.

'KİM MİLYONER OLMAK İSTER?' İÇİN GERİ SAYIM
Fenomen yarışmanın yeni sunucusu Yıldırım, programın tanıtımını instagram'da paylaştı. Yıldırım'ın eşi İmane Elbani ile Meryem Uzerli, binlerce hayranı gibi yakışıklı oyuncuyu tebrik etti.


* Burak Özçivit, 'Ölene Kadar' setine gül yolladı. Güzel oyuncu da kırmızı güllerle çektirdiği kareyi paylaşıp sevgilisine "Çok aşığım sana" diye seslendi.
Etiketler: , ,
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar