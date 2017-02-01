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’e VIP dadı

Ece Erken’e VIP dadı
Eski eşi Serkan Uçar'a haciz işlemi başlatan Ece Erken'den çarpıcı açıklamalar… Erken, aylık 6 bin liralık nafakayı 4 bin liraya düşürüp oğlunun her masrafını kendisi üstlendi. Ancak Uçar, buna rağmen nafakayı ödemedi.

4 bin liralık nafaka için "Dadısının maaşı bile değil" diyen sunucu, Filipinli bakıcısının maaşını da böylece ilan etti. Geçtiğimiz yıl dadıya 5 bin TL maaş ödediğini yalanlayan Erken, şimdi bunu kendi ağzıyla itiraf etmiş oldu.

AYDIN HAMZA
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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