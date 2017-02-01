Canım ailem

Sinem Kobal'la Kenanİmirzalıoğlu, aile boyumutluluklarıyla herkesiimrendiriyor. Yaklaşık 7aylık evli çift, önceki akşamRumelikavağı'nda keyifli biryemekteydi. İkiliye yakışıklıoyuncunun annesi Yıldızİmirzalıoğlu ile babasıMustafa İmirzalıoğlu eşliketti. Yemek sonrası anne vebabasını VIP minibüsüylegönderen oyuncu, eşiylesoruları yanıtladı.
Gazetecilerle şakalaşan ikili, neşeliydi.Güzel oyuncu, "Hanginizinanne-babasıyla yemekyediniz?" sorusuna "Artıkikimizin de ailesi" cevabınıverdi. İyice keyiflenenİmirzalıoğlu, "On numaracevap" dedi. Kenanİmirzalıoğlu, özel hayatlailgili soru sormak isteyengazetecilere doğru direksiyonuçevirip "Ezerim ha" diyeespri yaptı.
Yakışıklı oyuncu, özel hayatla ilgili soru sormak isteyen gazetecilere doğru direksiyonu çevirip böyle espri yaptı.
* Yıldız ve Mustafa İmirzalıoğlu, mekandan evlerine oğullarının VIP minibüsüyle gitti.
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