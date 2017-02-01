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Canım ailem

, önceki akşam eşi , annesi ve babasıyla yemek yedi. Yakışıklı oyuncu, Kobal’ın ‘Artık sadece Kenan’ın değil benim de ailem’ sözü karşısında ‘10 numara cevap’ dedi

Canım ailem
Sinem Kobal'la Kenan İmirzalıoğlu, aile boyu mutluluklarıyla herkesi imrendiriyor. Yaklaşık 7 aylık evli çift, önceki akşam Rumelikavağı'nda keyifli bir yemekteydi. İkiliye yakışıklı oyuncunun annesi Yıldız İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu eşlik etti. Yemek sonrası anne ve babasını VIP minibüsüyle gönderen oyuncu, eşiyle soruları yanıtladı.

Gazetecilerle şakalaşan ikili, neşeliydi. Güzel oyuncu, "Hanginizin anne-babasıyla yemek yediniz?" sorusuna "Artık ikimizin de ailesi" cevabını verdi. İyice keyiflenen İmirzalıoğlu, "On numara cevap" dedi. Kenan İmirzalıoğlu, özel hayatla ilgili soru sormak isteyen gazetecilere doğru direksiyonu çevirip "Ezerim ha" diye espri yaptı.

Yakışıklı oyuncu, özel hayatla ilgili soru sormak isteyen gazetecilere doğru direksiyonu çevirip böyle espri yaptı.


* Yıldız ve Mustafa İmirzalıoğlu, mekandan evlerine oğullarının VIP minibüsüyle gitti.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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