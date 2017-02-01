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Büyük oyun

Haklarındaki ‘boşanıyorlar’ haberlerini sürekli inkar edip evcilik oyunu oynayan ile , pes etti! Önceki gün boşanma davası açan çiftin ayrılık nedeni iddiaya göre güzel oyuncunun Dubaili yasak aşkı!

Büyük oyun
Boşanacaklarına dair haberleri her fırsatta yalanlayıp herkesi mutlu bir evliliklerinin olduğuna inandırmaya çalışan Tuba Büyüküstün'le Onur Saylak'ın evcilik oyununda sona gelindi! Maya ve Toprak adında ikiz kızları bulunan 6 yıllık evli çift, önceki gün boşanmak için avukatlarına vekalet verdi. Boşanma haberiyle birlikte ise çeşitli iddialar ortaya atıldı. İlk iddia, çocuklarını ihmal etmemek için dizi tekliflerini dönüşümlü olarak kabul eden ikilinin bu sezon aynı anda yayınlanan projelere 'evet' demesiyle evde yaşanan gerginlikti. Bir diğer iddia ise 'ün tadını kaçıracak cinsten... Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Serkan Altunorak'la bir mekanda baş başa yemek yiyen Büyüküstün'ün yakışıklı oyuncuyla yasak aşka yelken açtığı konuşulmuştu. İkili, konuyla ilgili sessizliğini korurken Tuba Büyüküstün'le 'ın boşanacağı haberinin kaçamak iddiasının hemen ardından çıkması, "Evliliği ihanet mi bitirdi?" sorusunu akıllara getirdi.

ORTADOĞU'DA DA YILDIZ...
Bu soru zihinleri meşgul ederken dün güzel oyuncuyla alakalı bir çarpıcı iddia daha öne sürüldü. Ortadoğu'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün'ün çeşitli organizasyonlar için sık sık gittiği Dubai'de bir işadamıyla yakınlaştığı iddia edildi. Büyüküstün'le Saylak'ın boşanacağı haberinin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada da bu konu hakkında bazı ilginç yorumlar yapıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'la aynı dizide oynayan güzel oyuncu için Tatlıtuğ'un kadın hayranları, "Ben de onunla aynı dizide sevgiliyi oynasam ben de boşanırdım" diye esprili yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz hafta baş başa görülen Büyüküstün'le Serkan Altunorak, aşk iddiaları karşısında sessiz kaldı. İkilinin yakın çevresi ise "Onların aşk yaşaması imkansız" dedi.


* 2011 yılında Paris'te gizlice evlenen ünlü çift, evlilik hayatlarını da bugüne kadar hep gözlerden uzak yaşamıştı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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