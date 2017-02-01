Büyük oyun

Haklarındaki ‘boşanıyorlar’ haberlerini sürekli inkar edip evcilik oyunu oynayan Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, pes etti! Önceki gün boşanma davası açan çiftin ayrılık nedeni iddiaya göre güzel oyuncunun Dubaili yasak aşkı!
Boşanacaklarına dair haberleri her fırsatta yalanlayıp herkesi mutlu bir evliliklerinin olduğuna inandırmaya çalışan TubaBüyüküstün'le Onur Saylak'ın evcilikoyununda sona gelindi! Maya ve Toprak adında ikiz kızları bulunan 6 yıllıkevli çift, önceki gün boşanmak içinavukatlarına vekalet verdi. Boşanma haberiyle birlikte ise çeşitli iddialar ortaya atıldı. İlk iddia, çocuklarını ihmal etmemek için dizi tekliflerini dönüşümlü olarak kabul eden ikilinin bu sezon aynıanda yayınlanan projelere 'evet'demesiyle evde yaşanan gerginlikti. Bir diğer iddia ise Tuba Büyüküstün'ün tadını kaçıracak cinsten... Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı SerkanAltunorak'la bir mekanda baş başa yemek yiyen Büyüküstün'ün yakışıklı oyuncuyla yasak aşkayelken açtığı konuşulmuştu. İkili, konuyla ilgili sessizliğini korurken Tuba Büyüküstün'le Onur Saylak'ın boşanacağı haberinin kaçamak iddiasının hemen ardından çıkması, "Evliliği ihanet mibitirdi?" sorusunu akıllara getirdi.
ORTADOĞU'DA DA YILDIZ...
Bu soru zihinleri meşgul ederken dün güzel oyuncuyla alakalı bir çarpıcı iddia daha öne sürüldü. Ortadoğu'da da genişbir hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün'ün çeşitli organizasyonlar için sık sık gittiği Dubai'de bir işadamıylayakınlaştığı iddia edildi. Büyüküstün'le Saylak'ın boşanacağı haberinin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada da bu konu hakkında bazı ilginç yorumlar yapıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'la aynı dizide oynayan güzel oyuncu için Tatlıtuğ'un kadın hayranları, "Ben de onunla aynıdizide sevgiliyi oynasam ben deboşanırdım" diye esprili yorumlar yaptı.
Geçtiğimiz hafta baş başa görülen Büyüküstün'le Serkan Altunorak, aşk iddiaları karşısında sessiz kaldı. İkilinin yakın çevresi ise "Onların aşk yaşaması imkansız" dedi.
* 2011 yılında Paris'te gizlice evlenen ünlü çift, evlilik hayatlarını da bugüne kadar hep gözlerden uzak yaşamıştı.
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