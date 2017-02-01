Arif ve Cem

Cem Yılmaz, yeni filmi 'Arif V 216'nın çalışmalarına son hızla devam ediyor. Ozan Güven'le oynayacağı filmin konusuyla ilgili ser verip sır vermeyen başarılı komedyen, önceki gün yaptığı paylaşımla takipçilerini meraklandırdı. Filmin başkahramanı 'Arif' için sakal ve bıyıklarını kesen Yılmaz, bu pozuyla da filmin çekimlerine başladığını ilan etti.