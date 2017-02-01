Yol Durumu
  1. Marifetli Hande

Arif ve Cem

Arif ve Cem
Cem Yılmaz, yeni filmi 'Arif V 216'nın çalışmalarına son hızla devam ediyor. Ozan Güven'le oynayacağı filmin konusuyla ilgili ser verip sır vermeyen başarılı komedyen, önceki gün yaptığı paylaşımla takipçilerini meraklandırdı. Filmin başkahramanı 'Arif' için sakal ve bıyıklarını kesen Yılmaz, bu pozuyla da filmin çekimlerine başladığını ilan etti.
Etiketler:
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar