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Almeda ile Tolgahan mutluluğa uçtu

13 Şubat’ta Los Angeles’ta evlenecek olan ve Tolgahan Sayışman, dün ABD’ye uçtu. 35 yaşındaki ünlü oyuncu ile kendisinden 11 yaş küçük aşkına Sayışman’ın anne ve babası da eşlik etti. Tolgahan Sayışman, ‘Aşkımızın temeli ABD’de atıldığı için orada evleniyoruz’ dedi

Almeda ile Tolgahan mutluluğa uçtu
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'la Almeda Abazi, bir ömür mutluluğa 'evet' demek için dün ABD'ye gitti. 6 valizle ABD'ye uçan ikiliden Sayışman, gider ayak şunları söyledi: "İlişkimizin temelinin atıldığı yerde imza atıyoruz. 13 Şubat, Almeda'nın doğum günü, 14 Şubat da Sevgililer Günü… İkisini de aradan çıkartmış oluyoruz. Bir taşla üç kuş vuruyoruz."

'CENNETTEN BİR GÜL KOPARDIM'
Abazi ile Los Angeles'taki Beverly Wilshire Hotel'de 13 Şubat'ta nikah masasına oturacak olan yakışıklı oyuncu, "Hangi tarihte evlenirsek evlenelim tarihleri unutmam ama böyle olunca unutma şansımız da yok. Böylece onu da garantiye aldık" diye de espri yaptı. Yıllar önce rol aldığı 'Elveda Rumeli' dizisinin Arnavutluk'taki çekimleri esnasında yöreye özgü bir söz öğrenen Sayışman müstakbel eşine de şöyle övgüler yağdırdı: "Arnavutluk'tan gelin alıyoruz. Orada 'Arnavutluk'tan kız almak cennetten gül koparmakmış' derler ben de bunu yaptım, cennetten bir gül kopardım."

Ünlü çiftle birlikte Sayışman'ın annesi Ayşe Hanım ve babası Haluk Bey de dün ABD'ye uçtu.


* Yakışıklı oyuncu, "Balayı nerede olacak?" sorusuna "O da Almeda'ya sürpriz olsun" yanıtı verdi.

AYDIN HAMZA


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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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