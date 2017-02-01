Almeda ile Tolgahan mutluluğa uçtu

13 Şubat’ta Los Angeles’ta evlenecek olan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, dün ABD’ye uçtu. 35 yaşındaki ünlü oyuncu ile kendisinden 11 yaş küçük aşkına Sayışman’ın anne ve babası da eşlik etti. Tolgahan Sayışman, ‘Aşkımızın temeli ABD’de atıldığı için orada evleniyoruz’ dedi
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'laAlmeda Abazi, bir ömür mutluluğa 'evet'demek için dün ABD'ye gitti. 6 valizleABD'ye uçan ikiliden Sayışman, gider ayak şunlarısöyledi: "İlişkimizin temelinin atıldığı yerdeimza atıyoruz. 13 Şubat, Almeda'nın doğumgünü, 14 Şubat da Sevgililer Günü… İkisini dearadan çıkartmış oluyoruz. Bir taşlaüç kuş vuruyoruz."
'CENNETTEN BİR GÜL KOPARDIM'
Abazi ile Los Angeles'taki Beverly WilshireHotel'de 13 Şubat'ta nikah masasına oturacakolan yakışıklı oyuncu, "Hangi tarihte evlenirsekevlenelim tarihleri unutmam ama böyleolunca unutma şansımız da yok. Böyleceonu da garantiye aldık" diye de espri yaptı.Yıllar önce rol aldığı 'Elveda Rumeli' dizisininArnavutluk'taki çekimleri esnasında yöreye özgübir söz öğrenen Sayışman müstakbel eşine de şöyleövgüler yağdırdı: "Arnavutluk'tan gelin alıyoruz.Orada 'Arnavutluk'tan kız almak cennetten gülkoparmakmış' derler ben de bunu yaptım,cennetten bir gül kopardım."
Ünlü çiftle birlikte Sayışman'ın annesi Ayşe Hanım ve babası Haluk Bey de dün ABD'ye uçtu.
* Yakışıklı oyuncu, "Balayı nerede olacak?" sorusuna "O da Almeda'ya sürpriz olsun" yanıtı verdi.
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