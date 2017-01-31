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Zirvede romantizm

Zirvede romantizm
Ünlü işadamı Erdal Acar'la eşi Kardelen Acar, önceki gün Uludağ'da karın tadını çıkardı. Gün boyunca kayak yapan ikili, daha sonra kar motoruyla turladı. Aşklarıyla Uludağ'ı ısıtan çift, bol bol fotoğraf çekti.
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