Sosyetik boykot

Cem Adrian’ın gerçek kürk satan firmalara karşı başlattığı kampanyaya Şebnem Çapa, Leyla Alaton ve Pınar Sabancı da katıldı. Çapa, ‘Kürkünü çıkar, vicdanını giy’ dedi. Alaton, yakın dostu Cem Boyner’e ‘Vahşeti durdurun’ çağrısı yaptı
Kürkleri için hayvanların katledilmesine sessiz kalmayan Cem Adrian'ın başlattığı'Vahşeti durdurun' kampanyası sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Ünlü isimlerin yer aldığı kampanyaya sosyetiklerden de destek geldi. Ürünlerinde gerçek hayvan kürkü kullanan Beymen,İpekyol ve Network gibi markaların daimi müşterileri olan sosyetikler, söz konusu masum hayvanlar olunca modayı ellerinin tersiyle itti. Şebnem Çapa, PınarSabancı ve Leyla Alaton önceki gün yaptıkları paylaşımlarla hayvanların yaşam haklarının ellerinden alınmasına tepki gösterdi.
'DOST ACI SÖYLER' MİSALİ...
Şebnem Çapa, "1 kürk manto için ortalama 60hayvanın canlı canlı derisinin yüzüldüğünü biliyormuydunuz? Kürkünü çıkar vicdanını giy" mesajını paylaşarak kampanyaya destek verirken Pınar Sabancı ise "Kürke hayır" dedi. En ilgi çekici paylaşım ise Leyla Alaton'dan geldi. Ünlü iş kadını, "Ya hayvanlarbiz insanları derimiz için öldürseydi?" diye yazıp Beymen, İpekyol, Network ve Tüzün markalarını etiketledi. Alaton, Beymen ve Network markalarının sahibi Cem Boyner'le arkadaş olmasına rağmen hayvanların vahşice öldürülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmekten çekinmedi. Bu arada Cem Adrian, tepki gösterdiği markalar arasına dün de Vakko'yu ekledi...
İSİM VERMEDEN ÇAĞRI
Hayvan hakları konusunda canla başla çalışan Şebnem Çapa, kampanyaya destek verdi. Ancak Çapa, yakın dostu olan Cem Boyner'in sahibi olduğu kürk satan firmaları ifşa etmek istemedi ve bu paylaşımı yaptı.
Leyla Alaton ise Boyner'inarkadaşı olmasınarağmen 'Beymen veNetwork' mağazalarınatepki gösteren bir mesajıhesabında yayınladı.
DERİN MERMERCİ
KÜRKSÜZ GEZMİYORLAR Kampanyaya destek çığ gibi büyürken DerinMermerci'den şok bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da gerçek kürküyle arz-ı endam eden Mermerci'nin dün Paris'ten paylaştığı fotoğrafta da sandalyesinin arkasında gerçekkürk paltosu asılıydı.
Feryal Gülman da yakın dostları 'Vahşeti durdur' kampanyasına destek verirken kürkünden vazgeçmedi. Uludağ'da kürküyle poz veren Gülman, hayvanseverlerin tepkisini çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.