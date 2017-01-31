Sırrı meyvede

Podyumlarınbaşarılı ismi Tülin Şahin,güzellik sırlarını açıkladı. Bir kozmetikmarkasına krem serisi tasarlayanŞahin, önceki gün serinin tanıtımı içinkamera karşısına geçti. "Kıyafetleri güzeltaşımamın bir sırrı var; o da cildimi hergün nemlendirerek sağlıklı görünmesinisağlamak" diyen ünlü model, ekledi:
"Unutmamalıyız ki; en değerli giysimiz,cildimiz. Mat ve sağlıksız bir cildi hiçbirimizistemeyiz. Bunun için meyvelerin canlandırıcıetkisiyle zenginleştirilen nemlendiricileritercih edebilirsiniz." Tülin Şahin, güzel bir ciltuğruna bol bol meyve yediğini de sözlerineeklemeden geçemedi...
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