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Sırrı meyvede

Sırrı meyvede
Podyumların başarılı ismi Tülin Şahin, güzellik sırlarını açıkladı. Bir kozmetik markasına krem serisi tasarlayan Şahin, önceki gün serinin tanıtımı için kamera karşısına geçti. "Kıyafetleri güzel taşımamın bir sırrı var; o da cildimi her gün nemlendirerek sağlıklı görünmesini sağlamak" diyen ünlü model, ekledi:

"Unutmamalıyız ki; en değerli giysimiz, cildimiz. Mat ve sağlıksız bir cildi hiçbirimiz istemeyiz. Bunun için meyvelerin canlandırıcı etkisiyle zenginleştirilen nemlendiricileri tercih edebilirsiniz." , güzel bir cilt uğruna bol bol meyve yediğini de sözlerine eklemeden geçemedi...
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