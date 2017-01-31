karate kid kmlylmz

Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz'ın yazdığı 'FantastikHikayeler Makinesi' adlı çocuk oyununun önceki akşamki galasına eski eşi Ahu Yağtu ve oğluKemal'le katıldı. Koltuğunu yükseltmek için taburesini kenditaşıyan Kemal, ilgi odağıydı.
Bacak bacak üstüne atıp babasının yanına oturan Kemal, "Karatede hangi kuşağageçtin?" diye sorulunca "Açıkrenkleri geçtim. Siyah kuşağıda hocalar takıyor" dedi. Minik karatecinin bu sözlerini babasıYılmaz, gururla dinledi.
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