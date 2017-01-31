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Karate kid kmlylmz

karate kid kmlylmz
Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz'ın yazdığı 'Fantastik Hikayeler Makinesi' adlı çocuk oyununun önceki akşamki galasına eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal'le katıldı. Koltuğunu yükseltmek için taburesini kendi taşıyan Kemal, ilgi odağıydı.

Bacak bacak üstüne atıp babasının yanına oturan Kemal, "Karatede hangi kuşağa geçtin?" diye sorulunca "Açık renkleri geçtim. Siyah kuşağı da hocalar takıyor" dedi. Minik karatecinin bu sözlerini babası Yılmaz, gururla dinledi.
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