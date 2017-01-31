Ev alışverişi

Asena Tuğal ve kendisi gibi oyuncu olan nişanlısı Şahin Irmak, önceki gün Akmerkez'deydi. Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana iki sinema filminde rol alarak çalışmalarına ara vermeden devam eden Irmak ve Tuğal, alışveriş yaptı. Çift, daha sonra kısa bir tur atıp mutfak alışverişi yaptıktan sonra evlerine döndü.



Nişanlısı Irmak'la gezen Asena Tuğal montuyla son dönemin modası olan büyük beden yani 'X-Large' giyme trendine uymuştu.