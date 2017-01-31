Yol Durumu
  1. Sosyetik boykot
  2. Artık barıştı

Ev alışverişi

Ev alışverişi
Asena Tuğal ve kendisi gibi oyuncu olan nişanlısı Şahin Irmak, önceki gün Akmerkez'deydi. Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana iki sinema filminde rol alarak çalışmalarına ara vermeden devam eden Irmak ve Tuğal, alışveriş yaptı. Çift, daha sonra kısa bir tur atıp mutfak alışverişi yaptıktan sonra evlerine döndü.

Nişanlısı Irmak'la gezen Asena Tuğal montuyla son dönemin modası olan büyük beden yani 'X-Large' giyme trendine uymuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar