Ev alışverişi

Asena Tuğal ve kendisi gibi oyuncu olan nişanlısı Şahin Irmak, önceki gün Akmerkez'deydi. Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana iki sinema filminde rol alarak çalışmalarına ara vermeden devam eden Irmak ve Tuğal, alışveriş yaptı. Çift, daha sonra kısa bir tur atıp mutfak alışverişi yaptıktansonra evlerine döndü.
Nişanlısı Irmak'la gezenAsena Tuğal montuyla sondönemin modası olan büyükbeden yani 'X-Large' giymetrendine uymuştu.
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