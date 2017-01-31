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Edepsiz atışma!

Edepsiz atışma!
Hakkında çıkan 'aldatma' haberlerini geçtiğimiz gün verdiği röportajla yalanlayan Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'i kızdırdı. "Erhan ile 2 yıl evli kaldım. Mutsuz olduğum için de boşandım" diyen Ergen'e ünlü haber spikeri manidar bir paylaşımla cevap verdi. Eski eşinin kendisini aldattığı yönündeki iddialara sessiz kalan Çelik, bu kez "Edebim el vermez edepsizlik edene... Susmak en güzel cevap edebi elden gidene" mesajıyla Ergen'e gönderme yaptı.

Aynı paylaşımı eski eşi Hakan Uzan'la Gülben Ergen'in yasak aşk yaşadığını iddia eden Yeşim Salkım da yaptı. Bunun üzerine "Karakter kaderdir. Bir ömrü karakterinle inşa edersin" sözünü paylaşarak Çelik ile ezeli düşmanı Salkım'a cevap verip ekledi: "Her şeye ve herkese rağmen gülümsemeye bahaneler ararım, bulurum."
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