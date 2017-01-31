Edepsiz atışma!

Hakkında çıkan 'aldatma' haberlerini geçtiğimiz gün verdiği röportajla yalanlayan GülbenErgen, eski eşi Erhan Çelik'i kızdırdı. "Erhanile 2 yıl evli kaldım. Mutsuz olduğum içinde boşandım" diyen Ergen'e ünlü haber spikeri manidar bir paylaşımla cevap verdi. Eski eşinin kendisini aldattığı yönündeki iddialara sessiz kalan Çelik, bu kez "Edebim el vermez edepsizlikedene... Susmak en güzel cevap edebi eldengidene" mesajıyla Ergen'e gönderme yaptı.
Aynı paylaşımı eski eşi Hakan Uzan'la GülbenErgen'in yasak aşk yaşadığını iddia eden Yeşim Salkım da yaptı. Bunun üzerine Gülben Ergen"Karakter kaderdir. Bir ömrü karakterinleinşa edersin" sözünü paylaşarak Çelik ile ezeli düşmanı Salkım'a cevap verip ekledi: "Herşeye ve herkese rağmen gülümsemeyebahaneler ararım, bulurum."
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