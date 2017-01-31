Diva’ya açıkçarşı!

Gecenin bir yarısı açtırdığı restoranve kasapla haber olan Bülent Ersoy, bukez de Kapalıçarşı'ya gitti. Ünlü sanatçı,önceki gece evi için turkuaz renkli ipekhalı almak isteyince tarihi çarşının yolunututtu. 08.30-19.00 saatleri arasında yerlive yabancı ziyaretçilerin yoğun bir şekildeziyaret ettiği Kapalıçarşı, Diva'nın rahatçaalışveriş yapabilmesi için gece yarısı özelolarak açıldı. Çarşınınmüdavimi Ersoy, VIParacıyla içeri alındı.
Çarşının içinde2 saat halıları inceleyenDiva, 2 adet ipekhalı satın aldı. Ünlüsanatçı, alışverişi sonrasıise görevli polislerlefotoğraf çektirdi. Ersoy'unziyaretinin özel izinleve güvenlik eşliğindeyapıldığı öğrenildi.
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