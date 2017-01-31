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Diva’ya açıkçarşı!

Kasap, kuaför ve mağaza derken , önceki akşam da Kapalıçarşı’yı açtırdı. Diva, özel izinle gittiği çarşıdan 2 halı aldı...

Diva’ya açıkçarşı!
Gecenin bir yarısı açtırdığı restoran ve kasapla haber olan Bülent Ersoy, bu kez de Kapalıçarşı'ya gitti. Ünlü sanatçı, önceki gece evi için turkuaz renkli ipek halı almak isteyince tarihi çarşının yolunu tuttu. 08.30-19.00 saatleri arasında yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Kapalıçarşı, Diva'nın rahatça alışveriş yapabilmesi için gece yarısı özel olarak açıldı. Çarşının müdavimi Ersoy, VIP aracıyla içeri alındı.



Çarşının içinde 2 saat halıları inceleyen Diva, 2 adet ipek halı satın aldı. Ünlü sanatçı, alışverişi sonrası ise görevli polislerle fotoğraf çektirdi. Ersoy'un ziyaretinin özel izinle ve güvenlik eşliğinde yapıldığı öğrenildi.

Doğan SAVAŞ
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