Darbuka şov

Oyuncu Erkan Petekkaya, ünlülerin avukatı Çağdaş Çelik ile Tuğçe Karaöz'ün geçen akşamki düğününde kurtlarını döktü. Düğüne eşi Didem Petekkaya'yla katılan ünlü oyuncu, gece boyunca bir an olsun oturmadı. Darbuka şovla konukları coşturan Petekkaya, gelin ve damatla karşılıklı zeybek de oynadı.