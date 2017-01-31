Yol Durumu
  1. Zirvede romantizm
  2. Anmam adını!

Can’a koç gibi destek

Can’a koç gibi destek
Can Bonomo, yeni albümünün heyecanını yaşıyor. Önceki gün stüdyoya giren sanatçıya meslektaşı Özge Fışkın vokal koçu olarak destek verdi. Bonomo'nun heyecanla beklenen ve sürprizlerle dolu yepyeni albümü, Şubat'ta dinleyiciyle buluşacak.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar