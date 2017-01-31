‘Bile bile evlendim’

Beşiktaş'ıneski kaptanı İbrahimToraman'la olaylıboşanma davası sürenEylem Toraman, dünkatıldığı Renkli Sayfalarprogramında çarpıcıaçıklamalar yaptı. Eşininkendisini birçok defadarp ettiğini iddiaederek gündeme gelenEylem Hanım, eşinden5 milyon TL tazminattalep edeceğini ifade etti.
"Evlendiğimizde 6 aylık hamileydim"diyerek şok bir gerçeğiilk kez açıklayan EylemToraman, iddialarınısürdürdü: "Sağlıklı birhamilelik geçirmedim.İbrahim Toramanbebeğimizi istemedi.Evliliğimizi sürdürmekiçin çok mücadele ettim.Onu sevdiğim için herşeye katlandım ama oevlilik insanı değil."
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