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‘Bile bile evlendim’

İbrahim Toraman’a ‘darp’ iddiasıyla dava açan , ‘Şiddet, evlilikten önce başladı. Düğünde 6 aylık hamileydim’ dedi

‘Bile bile evlendim’
Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'la olaylı boşanma davası süren Eylem Toraman, dün katıldığı Renkli Sayfalar programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Eşinin kendisini birçok defa darp ettiğini iddia ederek gündeme gelen Eylem Hanım, eşinden 5 milyon TL tazminat talep edeceğini ifade etti.

"Evlendiğimizde 6 aylık hamileydim" diyerek şok bir gerçeği ilk kez açıklayan Eylem Toraman, iddialarını sürdürdü: "Sağlıklı bir hamilelik geçirmedim. İbrahim Toraman bebeğimizi istemedi. Evliliğimizi sürdürmek için çok mücadele ettim. Onu sevdiğim için her şeye katlandım ama o evlilik insanı değil."
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