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Banderas korkuttu

Banderas korkuttu
Desperado, The Mask of Zorro gibi filmlerin ünlü yıldızı Antonio Banderas'ın, kalp krizi geçirdiği açıklandı. 56 yaşındaki İspanyol oyuncunun geçtiğimiz hafta, İngiltere'nin Surrey bölgesindeki evinde egzersiz yaptığı esnada aniden göğsünde ağrı hissederek fenalaştığı ve ambulansla Sussex Hastanesi'ne götürüldüğü açıklandı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı. Birçok ünlünün haberi alır almaz hastaneye koştuğu belirtildi.
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