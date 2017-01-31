Banderas korkuttu

Desperado, The Mask of Zorro gibi filmlerin ünlü yıldızı AntonioBanderas'ın, kalp krizi geçirdiği açıklandı. 56 yaşındaki İspanyol oyuncunun geçtiğimiz hafta, İngiltere'nin Surrey bölgesindeki evinde egzersiz yaptığı esnada aniden göğsünde ağrı hissederek fenalaştığı ve ambulansla SussexHastanesi'ne götürüldüğü açıklandı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı. Birçok ünlünün haberi alıralmaz hastaneye koştuğu belirtildi.
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