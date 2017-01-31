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Aşkzede düeti!

Arda Turan’dan ayrılan ve Hakan Sabancı’yla ilişkisi biten , önceki gece manidar bir düete imza attı. İki sosyetik, söyledikleri şarkılarla eski aşklarına taş attı

Aşkzede düeti!
Sosyetik güzeller Aslışah Alkoçlar'la Aslıhan Doğan, kader birliği yaptı! Hakan Sabancı'yla 1 yıllık aşkı 2016 sonunda biten Alkoçlar ve aynı dönemde Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'la yaklaşık 2 yıllık birlikteliği sona eren Doğan, ayrılık acısını birlikte atlatmaya çalışıyor. Arda Turan ve Hakan Sabancı'yla ilişkileri hüsranla biten iki aşkzede, önceki akşam moral turundaydı.

'YILAN YATIYOR KOYNUNDA'
İkili, son günlerde dillere pelesenk olan genç şarkıcı Çağatay Akman'ın 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' adlı şarkısıyla efkar dağıttı. Şarkının "Hadi gönlümü vurdun da, söyle kim kimin umurunda? Yılan yatıyor koynunda, bir öpücük kondur boynundan" şeklindeki sözlerini 'ın lüks cipinde son ses dinleyen ikili, yaptıkları düetle de eski aşklarına göndermede bulundu. Ünlü güzeller, bu anların videosunu ise sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Her iki güzelden ayrıldıktan sonra adları pek çok isimle anılan Arda Turan ve Hakan Sabancı'ya gönderilen bu şarkılı taş, ikilinin takipçilerinin gözünden kaçmadı.

'YORMASAN OLMAZ MI YAR!'
Birçok kişi, çapkınlıklarıyla ünlü Turan ve Sabancı'nın eski aşklarına "Geçmişe mazi deyin. Gönlünüzü sizi hak edenlere verin" diye mesaj attı. İkilinin, melankolik gecesi merhum sanatçı Kayahan'ın 'Karasaplantım' şarkısıyla devam etti. Şarkının "Üzmesen, yormasan olmaz mı yar? Yıllar ağlar her gece derdinle" bölümünü birlikte söyleyen sıkı dostların bu hareketi, "Aşk acısı çeken sosyetik güzeller, birbirlerine destek oldu. Ne de olsa damdan düşenin halinden damdan düşen anlarmış" diye yorumlandı.
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