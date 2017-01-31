Aşkzede düeti!

Sosyetik güzeller AslışahAlkoçlar'la Aslıhan Doğan, kaderbirliği yaptı! Hakan Sabancı'yla1 yıllık aşkı 2016 sonunda biten Alkoçlarve aynı dönemde Barcelonalı yıldız futbolcuArda Turan'la yaklaşık 2 yıllık birlikteliğisona eren Doğan, ayrılık acısını birlikteatlatmaya çalışıyor. Arda Turan ve HakanSabancı'yla ilişkileri hüsranla biten ikiaşkzede, önceki akşam moral turundaydı.
'YILAN YATIYOR KOYNUNDA'
İkili, son günlerde dillere pelesenk olangenç şarkıcı Çağatay Akman'ın 'GeceGölgenin Rahatına Bak' adlı şarkısıyla efkardağıttı. Şarkının "Hadi gönlümü vurdun da,söyle kim kimin umurunda? Yılan yatıyorkoynunda, bir öpücük kondur boynundan"şeklindeki sözlerini Aslışah Alkoçlar'ın lükscipinde son ses dinleyen ikili, yaptıklarıdüetle de eski aşklarına göndermedebulundu. Ünlü güzeller, bu anların videosunuise sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.Her iki güzelden ayrıldıktan sonra adlarıpek çok isimle anılan Arda Turan ve HakanSabancı'ya gönderilen bu şarkılı taş, ikilinintakipçilerinin gözünden kaçmadı.
'YORMASAN OLMAZ MI YAR!'
Birçok kişi, çapkınlıklarıyla ünlü Turanve Sabancı'nın eski aşklarına "Geçmişemazi deyin. Gönlünüzü sizi hak edenlereverin" diye mesaj attı. İkilinin, melankolikgecesi merhum sanatçı Kayahan'ın'Karasaplantım' şarkısıyla devam etti.Şarkının "Üzmesen, yormasan olmazmı yar? Yıllar ağlar her gece derdinle"bölümünü birlikte söyleyen sıkı dostlarınbu hareketi, "Aşk acısı çeken sosyetikgüzeller, birbirlerine destek oldu. Ne deolsa damdan düşenin halinden damdandüşen anlarmış" diye yorumlandı.
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