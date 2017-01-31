Artık barıştı

Oyuncu çift Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, önceki gün oğulları Ali ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yoğun iş temposundan dolayı bu yıl sömestr tatilini İstanbul'da geçiren Ergenç çiftiyle fotoğraf çektirmek isteyenler adeta yarışa girdi. Bu arada objektiflerle yıldızı bir türlü barışmayan sevimli Ali, bu kez kural bozup gazetecilere işte böyle gülümsedi.