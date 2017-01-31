Yol Durumu
  1. Ev alışverişi
  2. Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e sert cevap!

Artık barıştı

Artık barıştı
Oyuncu çift Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, önceki gün oğulları Ali ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yoğun iş temposundan dolayı bu yıl sömestr tatilini İstanbul'da geçiren Ergenç çiftiyle fotoğraf çektirmek isteyenler adeta yarışa girdi. Bu arada objektiflerle yıldızı bir türlü barışmayan sevimli Ali, bu kez kural bozup gazetecilere işte böyle gülümsedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar