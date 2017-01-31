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Anmam adını!

Anmam adını!
Dözleşmeleri devam ederken başka bir şirketle anlaştığı için Edis'e dava açan Soner Sarıkabadayı, önceki gün Bebek'teydi. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin Edis'le ilgili sorularını duyunca bir hayli gerildi. "Aman! Boşverin bu konuyu" diyen sanatçı, hızlı adımlarla uzaklaştı.

Aydın HAMZA
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