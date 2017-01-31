Almanya hatırası

Sık sık yurt dışına seyahat edip gezdiği yerlerin fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Burcu Kara, önceki gün Almanya'daydı. Eşi Fırat Parlak'la tatilde olan güzel oyuncu, Nürnberg kentinde göl kenarında çekilen bu renkli kareyi paylaşarak sevenlerine iyi bir hafta diledi.