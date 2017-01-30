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Vahşeti durdur

, ürünlerinde gerçek kürk kullanan ünlü markaları bir bir ifşa etti. ‘Vahşeti durdurun’ kampanyasıyla yetkililere seslenen Adrian’a büyük destek verildi

Vahşeti durdur
Başarılı şarkıcı Cem Adrian, moda uğruna masum hayvanların katledilmesine sessiz kalmadı. Adrian, kürkü için hayvanların canlı canlı öldürülerek yaşam haklarının ellerinden alınmasına sosyal medyadan başlattığı kampanyayla 'Dur!' dedi. Ünlü şarkıcı, ürünlerinde gerçek kürk kullanan markaları sosyal medyada tek tek afişe ederek bu yanlıştan dönmeleri için firmalara çağrıda bulundu. Adrian, önceki gün 'Koton' markasının tilki kürkü kullanılan bir ürününü instagram'da paylaşınca marka yetkilileri, özür mesajı yayınlayarak piyasadaki gerçek kürk kullanılan ürünlerini toplatacağını açıkladı. Kampanyanın geri dönüşümünü hızla alan sanatçı, dün de gerçek kürkten yapılan ürünler satan İpekyol, Network, Beymen ve Tüzün gibi markalara 'Vahşeti durdur' çağrısı yaptı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU
Herkese "Vazgeçtiğiniz her kürk bir canlıya hayat demektir!" diye seslenen 'a ünlülerden de destek geldi. Özge Özder ve Özge Özpirinççi'nin ardından Yonca Evcimik de izleyenleri derinden etkileyecek bir video paylaşıp "Dünya para vererek giydiğiniz kürkler için böyle katlediliyorlar. İşte bu yüzden sahte kürk!" notu düştü. Cem Adrian'ın başlattığı 'Vahşeti durdur' kampanyası çok sayıda hayvansever tarafından desteklenerek twitter'da da en çok konuşulan konulardan biri oldu.



HEPSİNİ İFŞA ETTİ
Ürünlerinde gerçek kürk kullanan markaları sosyal medyada ifşa eden Adrian, yüzde yüz koyun kürkü, rakun kürkü ve kuzu derisinden imal edilen Network marka montu takipçileriyle paylaştı. Sanatçı, montu bin 500 lira karşılığında alıcısıyla buluşturan markaya "Bu ilkel vahşetin bir parçası olmayın" diye seslendi.

Ebru KAZIKTAŞ
Etiketler:
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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