Başarılı şarkıcı Cem Adrian, moda uğruna masum hayvanların katledilmesine sessiz kalmadı. Adrian, kürkü içinhayvanların canlı canlı öldürülerek yaşam haklarının ellerinden alınmasına sosyal medyadan başlattığı kampanyayla 'Dur!' dedi. Ünlü şarkıcı, ürünlerinde gerçek kürkkullanan markaları sosyal medyada tektek afişe ederek bu yanlıştan dönmeleri için firmalara çağrıda bulundu. Adrian, önceki gün 'Koton' markasının tilkikürkü kullanılan bir ürününü instagram'da paylaşınca marka yetkilileri, özür mesajı yayınlayarak piyasadaki gerçek kürk kullanılan ürünlerini toplatacağını açıkladı. Kampanyanın geri dönüşümünü hızla alan sanatçı, dün de gerçek kürkten yapılan ürünler satan İpekyol,Network, Beymen ve Tüzün gibi markalara 'Vahşeti durdur' çağrısı yaptı.
TWITTER'DA GÜNDEM OLDU
Herkese "Vazgeçtiğiniz her kürkbir canlıya hayat demektir!" diyeseslenen Cem Adrian'a ünlülerden dedestek geldi. Özge Özder ve ÖzgeÖzpirinççi'nin ardından YoncaEvcimik de izleyenleri derindenetkileyecek bir video paylaşıp"Dünya para vererekgiydiğiniz kürkler içinböyle katlediliyorlar.İşte bu yüzden sahtekürk!" notu düştü. CemAdrian'ın başlattığı 'Vahşetidurdur' kampanyası çoksayıda hayvansever tarafındandesteklenerek twitter'da da ençok konuşulan konulardanbiri oldu.
HEPSİNİ İFŞA ETTİ Ürünlerinde gerçek kürk kullanan markaları sosyal medyada ifşa eden Adrian, yüzde yüz koyun kürkü,rakun kürkü ve kuzu derisinden imal edilen Network marka montu takipçileriyle paylaştı. Sanatçı, montubin 500 lira karşılığında alıcısıyla buluşturan markaya "Bu ilkel vahşetinbir parçası olmayın" diye seslendi.
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