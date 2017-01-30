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Sosyete usulü Osmanlı partisi

Önceki gece Boğaz’da Osmanlı rüzgarı esti. Sosyete dünyası, koleksiyoner ’ün 19. yüzyıldan kalma köşkündeki yaş günü partisinde buluştu. Gecedeki tüm detaylar konukları yıllar öncesine götürdü

Sosyete usulü Osmanlı partisi
Cemiyet dünyasının ünlü isimleri zamanda yolculuğa çıktı… Ünlü Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün, önceki akşam doğum günü için düzenlediği davette Türkiye ve dünya sosyetesini buluşturdu. Gülgün'ün 19. yüzyıldan kalma ve dekorasyonuyla müzeyi andıran Çengelköy'deki Macar Feyzullah Paşa Yalısı'nda verdiği davete Bettina Hakko, Aslı Üstünkaya ve Ronit Gülcan gibi isimler katıldı.

YEMEKLER 20 SAATTE YAPILDI
Yalıyı Osmanlı tarzında döşeyen sanat tarihi uzmanının doğum gününde konuklar, Osmanlı tarihi hakkında da Gülgün'den bilgiler aldı. Bir catering firmasının 20 saatlik çalışmasıyla hazırlanan Osmanlı mutfağına özgü yemekler konuklara ikram edildi. Gecenin en ilgi çeken detayı ise doğum günü pastası yerine sunulan el yapımı baklava oldu. Osmanlı ezgileriyle keyifli vakit geçiren davetlilerin eğlencesi dansözlerin kıvrak dansıyla ikiye katlandı. Gece boyunca konuklarıyla yakından ilgilenen Gülgün, Osmanlı döneminden kalan tahta oturup bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Serdar Gülgün, 19. yüzyıldan kalma tarihi köşkü yıllar önce harabe bir halde satın aldı. Gülgün, köşkün şimdiki haline gelmesi için ise 10 yıl uğraştı.


Her detayın düşünüldüğü partide Aslı Üstünkaya da tacını taktı.


Sosyetik konuklarıyla poz veren Gülgün, Osmanlı temalı partisinde kaftan giymeyi tercih etti.


Yaş günü sahibi Serdar Gülgün, konuklarla tahtta tek tek hatıra pozu çektirdi.

ÖZGE GÜRCAN
Etiketler:
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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