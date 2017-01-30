Sosyal fobi!

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Bir süre önce sosyal medya hesaplarını kapatan Korel, "Sosyal medyaya gerek duymuyorum. Bu yüzden de hesaplarımı yeniden açmayacağım. Böyle daha huzurluyum" açıklaması yaptı.