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Sarp’ın adı yok!

Sarp’ın adı yok!
Oyuncu 'yla 2 yıllık evliliğini ihanet gerekçesiyle bitiren Birce Akalay, önceki gece Asmalımescit'teydi. Güzel oyuncu, boşanmayla ilgili sorulara "Bu konu benim için kapanmıştır. Bana artık bunu sormayın" diye cevap verdi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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