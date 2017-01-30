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Mütevazı usta

Mütevazı usta
Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu, önceki gün eşi Ayşe Özgür Kaya ile Akmerkez'deydi. Ünlü çiftin spor tarzı dikkat çekerken usta müzisyen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi kırmayarak yine mütevazılığını konuşturdu.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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