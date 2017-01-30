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İstanbul sevdalısı

İstanbul sevdalısı
Yakında atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunmaya başlayacak olan Murat Yıldırım, önceki gün Faslı eşi Imane Elbani ile Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yıldırım'la liseli aşıklar gibi dolaşan Faslı yenge, "İstanbul'a aşığım. Boğaz'ından yemeklerine, insanlarından tarihine kadar her şey harika" dedi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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