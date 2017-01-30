Hülya cesareti

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sanatçı Hülya Avşar'dan transparan şov… Ünlü şarkıcı önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Her alanda iddialı olmaktan kaçınmayan Avşar Kızı, sahne kıyafetinde deiddiasını ortaya koydu. Gece için Melih Yazgan imzalı ve bir kısmı boydan boyatransparan siyah elbise tercih eden 53 yaşındaki şarkıcı, görüntüsüyle genç kızlara taşçıkardı. Türk Sanat Müziği eserlerinin yanı sıra sevilen şarkılarını da yorumlayan Hülya Avşar'ı konuklar hayranlıkla izledi. Danslarıyla da konuklara eğlenceli bir gece yaşatan Avşar Kızı, yoğun istek üzerine yıllardır söylemediği 'Mavi Mavi' şarkısını seslendirdi.
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