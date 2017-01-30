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Hülya cesareti

Hülya cesareti
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sanatçı Hülya Avşar'dan transparan şov… Ünlü şarkıcı önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Her alanda iddialı olmaktan kaçınmayan Avşar Kızı, sahne kıyafetinde de iddiasını ortaya koydu. Gece için Melih Yazgan imzalı ve bir kısmı boydan boya transparan siyah elbise tercih eden 53 yaşındaki şarkıcı, görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı. Türk Sanat Müziği eserlerinin yanı sıra sevilen şarkılarını da yorumlayan 'ı konuklar hayranlıkla izledi. Danslarıyla da konuklara eğlenceli bir gece yaşatan Avşar Kızı, yoğun istek üzerine yıllardır söylemediği 'Mavi Mavi' şarkısını seslendirdi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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