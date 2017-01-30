Heyecan git gide artıyor

Oğullarını kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift Hatice Şendil'le Burak Sağyaşar, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Yaklaşık 6 aylık hamile olan güzel oyuncunun iyice büyüyen karnını gizlemek için siyah tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Eşiyle mağazaları dolaşıp bebek alışverişi yapan Şendil, "Her şey yolunda gidiyor. Zaman geçtikte heyecan artıyor'' dedi.