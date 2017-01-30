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Gizemli yüzük

Kendisi için ailesine rest çeken Buğra Toplusoy’un yanında ABD’de olan , kafa karıştırdı. Ateş’in sol elindeki alyans ‘evlilik’ dedikodusuna sebep oldu

Gizemli yüzük
Aşkı Buğra Toplusoy için yaşamına ABD'de devam eden Ceyda Ateş'ten kafaları karıştıran paylaşım! Genç iş adamıyla evlenecekleri yönünde hakkında sık sık haberler çıkan güzel oyuncu, önceki gün instagram'da yaptığı paylaşımla "İkili, evlendi mi?" dedirtti.

Daha önceki paylaşımlarında dikkat çeken tektaşını kendisinin aldığını söyleyen Ateş'in son fotoğraflarındaki alyans ise gözlerden kaçmadı. Oyuncunun alyansını görenler, bu kareyi genç çiftin evlendiği yönünde yorumladı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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