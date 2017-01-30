Gizemli yüzük

Aşkı Buğra Toplusoyiçin yaşamına ABD'de devameden Ceyda Ateş'ten kafalarıkarıştıran paylaşım! Gençiş adamıyla evlenecekleriyönünde hakkında sık sıkhaberler çıkan güzel oyuncu,önceki gün instagram'dayaptığı paylaşımla "İkili,evlendi mi?" dedirtti.
Daha öncekipaylaşımlarında dikkatçeken tektaşınıkendisinin aldığınısöyleyen Ateş'in sonfotoğraflarındakialyans ise gözlerdenkaçmadı. Oyuncununalyansını görenler,bu kareyi genç çiftinevlendiği yönündeyorumladı.
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