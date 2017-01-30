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Fransız değil

Fransız değil
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Fransa'dan gelen bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyen Saran, "Fransız misafirim Türkiye'yi çok sevdiği için İstanbul'a sık sık geliyor" dedi. , her zamanki enerjisiyle de dikkatleri üzerine çekti.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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