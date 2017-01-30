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Esra 12’den vurdu

Esra 12’den vurdu
atv'de ekrana gelen 'Esra Erol'da' adlı programıyla gönüllerde taht kuran Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet… Önceki gün elindeki yayla hedefe nişan aldığı anların videosunu instagram'da paylaşan Erol, şaşırttı. Hedefi tam 12'den vuran Erol, paylaşımına 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden 17 yaşındaki sporcu Metin Gazoz'u etiketleyerek de genç sporcuları desteklediğini yine kanıtladı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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