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'ten 'e sert cevap!

Ayrıldıktan sonra girdikleri polemiklerle sık sık gündeme gelen ve çiftinden bir bomba daha. Gülben Ergen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma kızan Erhan çelik, güzel oyuncuya manidar bir cevap verdi.

Erhan Çelikten Gülben Ergene sert cevap!

'in "Erhan ile 2 yıl evli kaldım. Mutsuz oldum boşandım" açıklaması eski eşi 'i kızdırdı.

Erhan Çelik, sosyal medya hesabından "Edebim el vermez edepsizlik edene... Susmak en güzel cevap edebi elden gidene" notunu paylaşarak, Ergen'e imalı bir göndermede bulundu.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 12:58
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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aybala aybala

zaten zıt kulvarlarda bir çifttiniz..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2017 13:52
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