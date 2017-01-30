Gülben Ergen'in "Erhan ile 2 yıl evli kaldım. Mutsuz oldum boşandım" açıklaması eski eşi Erhan Çelik'i kızdırdı.
Erhan Çelik, sosyal medya hesabından "Edebim el vermez edepsizlik edene... Susmak en güzel cevap edebi elden gidene" notunu paylaşarak, Ergen'e imalı bir göndermede bulundu.
Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e sert cevap!
Ayrıldıktan sonra girdikleri polemiklerle sık sık gündeme gelen Gülben Ergen ve Erhan Çelik çiftinden bir bomba daha. Gülben Ergen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma kızan Erhan çelik, güzel oyuncuya manidar bir cevap verdi.
Gülben Ergen'in "Erhan ile 2 yıl evli kaldım. Mutsuz oldum boşandım" açıklaması eski eşi Erhan Çelik'i kızdırdı.
Etiketler: Gülben Ergen , Erhan Çelik
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zaten zıt kulvarlarda bir çifttiniz..
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