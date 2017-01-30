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Eliz’in çıtırı

Eliz’in çıtırı
Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun sevgilisi Beran Benan, bambaşka biri oldu! Uzun sakallarıyla dikkat çeken Benan, geçtiğimiz gün soluğu berberde aldı. Yıllarca uzattığı sakallarına dakikalar içinde veda eden 30 yaşındaki Beran, 5 yaş gençleşti. Aşkının yeni görüntüsünü önceki gün instagram'da paylaşan Sakuçoğlu şöyle dedi:

"Beni bu çıtırla görürseniz aldatıyor sanmayın. Sakal gidince sevgilim, 5 yaş daha küçüldü. Aradaki fark eksi 8 oldu." 'yla bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan Beran Benan'ın yeni imajı ise hayranlarından tam not aldı. Pek çok takipçi genç iş adamına "Damat bey, erkenden tıraş olmuş" diye espri yaptı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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