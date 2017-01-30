Eliz’in çıtırı

Stil danışmanı ElizSakuçoğlu'nun sevgilisiBeran Benan, bambaşkabiri oldu! Uzun sakallarıyladikkat çeken Benan,geçtiğimiz gün soluğuberberde aldı. Yıllarca uzattığısakallarına dakikalar içindeveda eden 30 yaşındaki Beran,5 yaş gençleşti. Aşkınınyeni görüntüsünü öncekigün instagram'da paylaşanSakuçoğlu şöyle dedi:
"Beni bu çıtırlagörürseniz aldatıyorsanmayın. Sakal gidincesevgilim, 5 yaş dahaküçüldü. Aradaki fark eksi8 oldu." Eliz Sakuçoğlu'yla buyaz nikah masasına oturmayıplanlayan Beran Benan'ınyeni imajı ise hayranlarındantam not aldı. Pek çok takipçigenç iş adamına "Damat bey,erkenden tıraş olmuş"diye espri yaptı.
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