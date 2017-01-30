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Eleştirilere Yılmaz

Eleştirilere Yılmaz
Tatil için İstanbul'a gelen Burak Yılmaz, önceki gün çok özlediği Türk kahvaltısını yaptı. Milli futbolcu, referanduma 'evet' diyeceği için yapılan sert eleştiriler için de "Düşüncemi özgürce ifade ettim. Her şey Türkiye'nin geleceği için" dedi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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