



120 bin liralık nafakayı ödemediği iddiasıyla eski eşi Asena Atalay tarafından hakkında icra takibi başlatılan milli futbolcu Caner Erkin'den "otomobil" hamlesi geldi.



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ESKİ KAYINPEDERİNİ ŞİKAYET ETTİ

Erkin, eski kayınpederini savcılığa şikâyet ederek, kullanması için Asena Atalay'ın babasına tahsis ettiği lüks aracın kendisine iade edilmediğini ileri sürdü.



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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Caner Erkin'in şikâyeti üzerine Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay hakkında soruşturma başlatıldı.



Dilek Yaman/Sabah