120 bin liralık nafakayı ödemediği iddiasıyla eski eşi Asena Atalay tarafından hakkında icra takibi başlatılan milli futbolcu Caner Erkin'den "otomobil" hamlesi geldi.
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ESKİ KAYINPEDERİNİ ŞİKAYET ETTİ
Erkin, eski kayınpederini savcılığa şikâyet ederek, kullanması için Asena Atalay'ın babasına tahsis ettiği lüks aracın kendisine iade edilmediğini ileri sürdü.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Caner Erkin'in şikâyeti üzerine Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay hakkında soruşturma başlatıldı.
Dilek Yaman/Sabah
Caner Erkin'den 'otomobil' hamlesi
Etiketler: Caner Erkin , Asena Atalay
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Asena hanım şansını fazla zorladı.
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