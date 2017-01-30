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'den 'otomobil' hamlesi



120 bin liralık nafakayı ödemediği iddiasıyla eski eşi tarafından hakkında icra takibi başlatılan milli futbolcu 'den "otomobil" hamlesi geldi.

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ESKİ KAYINPEDERİNİ ŞİKAYET ETTİ
Erkin, eski kayınpederini savcılığa şikâyet ederek, kullanması için Asena Atalay'ın babasına tahsis ettiği lüks aracın kendisine iade edilmediğini ileri sürdü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Caner Erkin'in şikâyeti üzerine Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay hakkında soruşturma başlatıldı.

Dilek Yaman/Sabah
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 09:59
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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turan turan

Asena hanım şansını fazla zorladı.

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cevapla 30.01.2017 15:44
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