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Baba ocağında

Baba ocağında
Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leon Aslan'ı eşi Benjamin Harvey ile ABD'ye götürdü. Ataizi, minik oğluna eşinin doğup büyüdüğü New York'u gezdirdi. Güzel oyuncu, New York'ta oğluyla metroya binmeden bu pozu çektirdi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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