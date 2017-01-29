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Organik Bennu

Organik Bennu
Geçtiğimiz yıl 4 oğluyla tası tarağı toplayıp Endonezya'nın gözde adası Bali'ye yerleşen Bennu Gerede, organik yaşam kurdu oldu. Evinin bahçesine organik sebzeler eken sosyetik fotoğrafçı, ilk hasadını da önceki gün aldı. Vegan beslenen Gerede, oğullarına da bahçesindeki sebzelerden yediriyor.
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