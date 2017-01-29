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Korel’in kış çilesi

Korel’in kış çilesi
Güzel oyuncu 'in soğuklarla arası hiç de iyi değil… Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan oyuncu; kırmızı pantolonu ve uzun pembe paltosu ile dikkat çekti. Üşümemek için boynuna atkıyı sıkıca saran Korel, "Ben tam yaz insanıyım. Soğuğa karşı dayanıklı değilim" dedi.

Aydın HAMZA
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