Kalp kırıldı

hakkını kullanıpdiyen Murat Boz 'u eleştirenler kantarın topuzunu kaçırdı. Referandum öncesi spor yorumcusutarafından başlatılan ve ünlü isimlerin de katıldığıkampanyasına başarılı popçudestek vermişti. Ünlü şarkıcının Barcelonalı yıldız futbolcuçağrısına kulak vermesi, sosyal medyada haksız eleştirileri de beraberinde getirdi.hakaret dolu sözler ise sanatçının annesisağlığını bozdu. Emekli öğretmen Nedret Boz, oğluyla ilgili yapılan ağır hakaret ve yorumları okuyunca önceki gün hastanelik oldu. Tansiyon hastası olangeçirdiği kalp spazmı sonucu acilenkaldırıldı.Durumu dakika dakika kontrol edilen Nedret Hanım'ın başından oğlu Murat Boz bir an olsun ayrılmadı. Sanatçının babası Cafer Boz da gözyaşları içinde eşinden gelecek güzel haberi bekledi. Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçiren, sabah normal servise alınınca Boz Ailesi de derin bir nefes aldı. Haberi alan Murat Boz'un hayranları ise sanatçıya yapılan çirkin saldırıyı kınayıp annesinin bir an önce sağlığına kavuşması için dualar etti.bahsedip senindemokratik hakkını kabuledemeyenleri kınıyorum.bilmezlerNedret annemizi üzdü.Acil şifalar dilerim.ne derse desin bizseni her zaman seveceğizMurat Boz.eleştirmek için haddiniaşanlar şimdi rahatladı mıacaba?bahsedip saygı sınırlarınıaşanlar, bir anneninkalbini kırdınız.