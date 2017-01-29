Kalp kırıldı

DERİN BİR NEFES ALDI
Durumu dakika dakika kontrol edilen Nedret Hanım'ın başından oğlu Murat Boz bir an olsun ayrılmadı. Sanatçının babası Cafer Boz da gözyaşları içinde eşinden gelecek güzel haberi bekledi. Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçiren Nedret Hanım, sabah normal servise alınınca Boz Ailesi de derin bir nefes aldı. Haberi alan Murat Boz'un hayranları ise sanatçıya yapılan çirkin saldırıyı kınayıp annesinin bir an önce sağlığına kavuşması için dualar etti.
DESTEK MESAJI YAĞDI
Özgürlükten bahsedip senin demokratik hakkını kabul edemeyenleri kınıyorum.
Kendini bilmezler Nedret annemizi üzdü. Acil şifalar dilerim.
Kim ne derse desin biz seni her zaman seveceğiz Murat Boz.
Sevgili Murat, eleştirmek için haddini aşanlar şimdi rahatladı mı acaba?
Demokrasiden bahsedip saygı sınırlarını aşanlar, bir annenin kalbini kırdınız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.