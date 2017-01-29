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Kalp kırıldı

“Büyük Türkiye” için ‘Evet’ diyen ’a yapılan haksız eleştiriler annesini üzdü. Oğluna yapılan çirkin saldırıdan çok yıpranan Nedret Boz, kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Nedret Hanım için Boz’un sevenleri dualarıyla destek oldu

Kalp kırıldı
Demokratik hakkını kullanıp 'Güçlü Bir Türkiye İçin Evet' diyen 'u eleştirenler kantarın topuzunu kaçırdı. Referandum öncesi spor yorumcusu Rıdvan Dilmen tarafından başlatılan ve ünlü isimlerin de katıldığı 'Güçlü Bir Türkiye İçin Evet' kampanyasına başarılı popçu Murat Boz da destek vermişti. Ünlü şarkıcının Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'ın çağrısına kulak vermesi, sosyal medyada haksız eleştirileri de beraberinde getirdi. Twitter ve instagram'da Boz'a yöneltilen hakaret dolu sözler ise sanatçının annesi Nedret Hanım'ın sağlığını bozdu. Emekli öğretmen Nedret Boz, oğluyla ilgili yapılan ağır hakaret ve yorumları okuyunca önceki gün hastanelik oldu. Tansiyon hastası olan Nedret Hanım, geçirdiği kalp spazmı sonucu acilen İstanbul Acıbadem Hastanesi'nin Kroner Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı.



DERİN BİR NEFES ALDI
Durumu dakika dakika kontrol edilen Nedret Hanım'ın başından oğlu Murat Boz bir an olsun ayrılmadı. Sanatçının babası Cafer Boz da gözyaşları içinde eşinden gelecek güzel haberi bekledi. Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçiren Nedret Hanım, sabah normal servise alınınca Boz Ailesi de derin bir nefes aldı. Haberi alan Murat Boz'un hayranları ise sanatçıya yapılan çirkin saldırıyı kınayıp annesinin bir an önce sağlığına kavuşması için dualar etti.

DESTEK MESAJI YAĞDI
Özgürlükten bahsedip senin demokratik hakkını kabul edemeyenleri kınıyorum.
Kendini bilmezler Nedret annemizi üzdü. Acil şifalar dilerim.
Kim ne derse desin biz seni her zaman seveceğiz Murat Boz.
Sevgili Murat, eleştirmek için haddini aşanlar şimdi rahatladı mı acaba?
Demokrasiden bahsedip saygı sınırlarını aşanlar, bir annenin kalbini kırdınız.
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