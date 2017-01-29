Güzel reklam

Şu sıralar atv'nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi 'EşkıyaDünyaya Hükümdar Olmaz'daki performansıyla göz dolduran Meryem Uzerli, "Şimdi reklamlar!" dedi. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, sahibi olduğu kozmetik firmasının tanıtımını instagram'da yapıyor. Yer aldığı moda çekimlerinde dahi markasının ürünlerini kullanan Uzerli, önceki gün de makyajlı haliyle çekilen bu kareyi kendi adını taşıyan firmasını not düşerek paylaştı.
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