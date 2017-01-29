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Güzel reklam

Güzel reklam
Şu sıralar atv'nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki performansıyla göz dolduran , "Şimdi reklamlar!" dedi. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, sahibi olduğu kozmetik firmasının tanıtımını instagram'da yapıyor. Yer aldığı moda çekimlerinde dahi markasının ürünlerini kullanan Uzerli, önceki gün de makyajlı haliyle çekilen bu kareyi kendi adını taşıyan firmasını not düşerek paylaştı.
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