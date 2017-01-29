Çocuk itirafı

Güzel oyuncu Merve Boluğur'la şarkıcı eşi Murat Dalkılıç, önceki akşam Etiler'de objektiflere takıldı. Son dönemde hakkında sık sık hamile olduğu yönünde haberler çıkan Boluğur, "Murat da ben de çocuk istiyoruz. Bu işler nasip kısmet… Olursa zaten ilk siz öğreneceksiniz" dedi. Dalkılıç da "Artık çocuk istiyoruz" diyerek eşini destekledi.



Doğan SAVAŞ