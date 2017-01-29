Ceylan’ı gömdü!

Aslışah Alkoçlar, eski sevgilisi Hakan Sabancı’yla yakınlaşan dostu Ceylan Çapa’yı bir kalemde çizdi. Sosyetik güzel, yıllardır arkadaşı olan Çapa’yı sosyal medya hesaplarından silerek hayatından çıkardı
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, eski aşkı Hakan Sabancı'yla kaçamak yapan yakın dostu Ceylan Çapa'nın biletini kesti. Ailelerinin de sık sık görüştüğü iki eski dostun arasını geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı açmıştı. Alkoçlar'la 1 yıllık ilişkisi biter bitmez adı pek çok güzelle anılan Sabancı'nın Ceylan Çapa'ylaCihangir'deki bir mekanda yakınlaşması,Aslışah'ı kızdırdı. Alkoçlar, kaçamak gecesini önceki gün basından öğrenince Çapa'nın attığı dost kazığının bedeli ağır oldu. Sosyetik güzel, eski dostu Ceylan Çapa'yı sosyal medyada takibi bıraktı.
ÇAPA MESAJ GÖNDERDİ
Sinirden deliye dönen Aslışah Alkoçlar'ınyakın çevresine de "Artık Ceylan'la işim olmaz,gözüme gözükmesin. Bir daha ona selambile vermem" dediği öğrenildi. Ceylan Çapaise Alkoçlar'ın kendisini takip etmeyi bırakaraktepkisini ortaya koymasıyla neye uğradığını şaşırdı.Aslışah'ı takibe devam eden Çapa, eski dostunukaybetmemek için ise araya ortak arkadaşlarınısoktu. Arabulucularla Alkoçlar'a "Beni yanlışanladın. Hakan'la aramızda bir şey yok" mesajıgönderdiği iddia edilen Çapa'nın bu çabasınınkarşılık bulup bulmayacağı ise merak konusu oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.