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Ceylan’ı gömdü!

, eski sevgilisi Hakan Sabancı’yla yakınlaşan dostu Ceylan Çapa’yı bir kalemde çizdi. Sosyetik güzel, yıllardır arkadaşı olan Çapa’yı sosyal medya hesaplarından silerek hayatından çıkardı

Ceylan’ı gömdü!
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, eski aşkı Hakan Sabancı'yla kaçamak yapan yakın dostu Ceylan Çapa'nın biletini kesti. Ailelerinin de sık sık görüştüğü iki eski dostun arasını geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı açmıştı. Alkoçlar'la 1 yıllık ilişkisi biter bitmez adı pek çok güzelle anılan Sabancı'nın Ceylan Çapa'yla Cihangir'deki bir mekanda yakınlaşması, Aslışah'ı kızdırdı. Alkoçlar, kaçamak gecesini önceki gün basından öğrenince Çapa'nın attığı dost kazığının bedeli ağır oldu. Sosyetik güzel, eski dostu Ceylan Çapa'yı sosyal medyada takibi bıraktı.

ÇAPA MESAJ GÖNDERDİ
Sinirden deliye dönen Aslışah Alkoçlar'ın yakın çevresine de "Artık Ceylan'la işim olmaz, gözüme gözükmesin. Bir daha ona selam bile vermem" dediği öğrenildi. Ceylan Çapa ise Alkoçlar'ın kendisini takip etmeyi bırakarak tepkisini ortaya koymasıyla neye uğradığını şaşırdı. Aslışah'ı takibe devam eden Çapa, eski dostunu kaybetmemek için ise araya ortak arkadaşlarını soktu. Arabulucularla Alkoçlar'a "Beni yanlış anladın. Hakan'la aramızda bir şey yok" mesajı gönderdiği iddia edilen Çapa'nın bu çabasının karşılık bulup bulmayacağı ise merak konusu oldu.


Aralarından su sızmayan Aslışah Alkoçlar'la Ceylan Çapa'nın arkadaşlığı Hakan Sabancı yüzünden bitti.


Hakan Sabancı, son 1 ayda Hadise ve Ceylan Çapa gibi ünlülerle kaçamak yaptı.
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