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Cevapsız Serkan

Cevapsız Serkan
Rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le geçtiğimiz hafta baş başa yemek yiyerek kafaları karıştıran Serkan Altunorak, önceki gün Akmerkez'deydi. Altunorak, oyuncu Onur Saylak'la evli olan Tuba Büyüküstün'le yediği yemek sorulunca sessiz kalmayı tercih etti.
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